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300 Yıllık Tarihi Hacılar Köprüsü Yeniden Ayağa Kalkıyor

300 Yıllık Tarihi Hacılar Köprüsü Yeniden Ayağa Kalkıyor
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Malatya'da Kahramanmaraş depremlerinde hasar gören 18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri Hacılar Köprüsü'nün restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Depremin tahrip ettiği 300 yıllık tarihi köprü ayağa kaldırılıyor

MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan ve Kahramanmaraş depremlerinden hasar gören 18. yüzyıl Osmanlı dönemi eseri 28 metre uzunluğundaki tarihi hacılar köprüsü yapılan restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor.

Malatya'da, depremlerde hasar alan kültür varlıklarının ayağa kaldırılması noktasında başlatılan çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Darende ilçesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören yaklaşık 300 yıllık tescilli kültür varlığı Hacılar Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. 1757 yılında Abidin Paşa tarafından ilçenin Hacılar Mahallesindeki Tohma Çayı üzerine 28 metre uzunluğunda 3,5 metre genişliğinde kesme ve kaba taş kullanılarak iki gözlü kemer şeklinde inşa edilen köprüdeki çalışmaların kısa bir süre sonrası tamamlanması hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Tarihi Köprüler Kontrol Şefi Sariye Levent Taşdemir tarihi yapıdaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Köprünün yaklaşık 300 yıllık bir kültür varlığı olduğunu kaydeden Taşdemir, doğal nedenler ile 6 Şubat 2023 depremlerinde meydana gelen tahribatların ortadan kaldırılarak özgün dokuyu önceleyen bir çalışma sonucunda yapının ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Taşdemir, köprüde çalışmaların tarihi dokuya uygun bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, bir kültür mirası olan tarihi köprünün gelecek nesillere aktarımı için gayret gösterildiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMET HÜSEYİN UĞUR - Kültür Sanat

Kahramanmaraş Kültür Sanat Osmanlı Malatya Hacılar Yaşam

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