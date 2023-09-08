30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevdiği Opera Sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan 'Tosca' sahnelenecek. İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenen eser, antik kentin tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği operalardan biri olan "Tosca", antik kentin tarihi atmosferinde bugün seyirciyle buluşacak.

Aspendos Antik Tiyatrosu ev sahipliğinde 30'uncu yılını kutlayan ve Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel bir programla sanatseverlerin izlenimine sunulan festivalde, İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenen eser ilk kez sahnelenecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahnelere taşıdığı en büyük prodüksiyonlarından biri olan eser, Türk sahnelerinde Tosca'yı ilk kez seslendiren Semiha Berksoy'un kızı Zeliha Berksoy'un rejisörlüğünde, özel bir prodüksiyonla hazırlandı.

Eser, ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak.

Eserde, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden soprano Dinara Aliyeva "Floria Tosca"yı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan "Mario Cavaradossi"yi, Bolşoy Tiyatrosu baş solistlerinden bariton Elchin Azizov ise "Scarpia" karakterini seslendirecek.

Dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ ve Aydan Çınar, koreografisi Özge Ay ve ışık tasarımı Yakup Çartık imzası taşıyan eser, bu akşam saat 21.00'de sanatseverlerle buluşacak.

"Eserin tamamını atamıza ithaf ederek sahneye koyduk"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, AA muhabirine, bu yıl yaz festivalleri kapsamında uluslararası İstanbul, Efes ve Bodrum opera ve bale festivallerinin seyirciyle buluştuğunu söyledi.

Oldukça başarılı geçen festivallerin ardından Aspendos'ta seyirciyle buluştuklarını anlatan Karahan, "Çok heyecanlıyız. Bu sene Aspendos festivalimizin 30'uncu yılını kutluyoruz. Çok değerli ve özel bir repertuvar hazırladık. Festivalimiz 4 Eylül'de 'Aida' operasıyla başladı. Bugün 'Tosca' temsilimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimize özellikle bu esere yer verdik. Festivalimizin 30'uncu ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken Atatürk'ün en sevdiği opera eserinin tamamını atamıza ithaf ederek sahneye koyduk." diye konuştu.

Karahan, eserin sahneye konulması için yaklaşık 250 kişilik ekibin, kostümden dekora ve orkestraya kadar her alanda hummalı çalışmalar yaptığını aktardı.

Eserin özel bir prodüksiyonla hazırlandığını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Zeliha Berksoy'un rejisiyle, değerli solistlerimiz ve şeflerimizle sahnede olacağız. Bizler için çok heyecanlı bir gece olacak. Ekibimizle dolu dolu muhteşem bir prodüksiyonla seyirci karşısına çıkacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak dünyanın birçok operasından çok daha üstün prodüksiyonlarımız var. Özellikle son yıllarda inanılmaz bir aşama kaydettik. "Aida", "La Traviata", "La Bayadere", "Tosca" gibi dünya standartlarında opera ve bale eserleri çıkarıyoruz."

Karahan, bu yıl Aspendos festivalinde yaklaşık 15 bin seyircinin ağırlanacağını belirterek izleyicilerin yüzde 80'inin turistlerden oluşması nedeniyle ülke tanıtıma önemli katkıda bulunulduğunu kaydetti.

"Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız"

"Tosca" karakterini canlandıran Dinara Aliyeva ise Aspendos'un tarihi atmosferinde sahne almanın oldukça keyifli olduğunu söyledi.

Eserin sahneye konulması için büyük bir özenle çalıştıklarını dile getiren Aliyeva, "Antik tiyatroya bayıldım, inanılmaz bir akustiği var. Burada role girmek çok kolay oluyor. 'Tosca'yı çok seviyorum, karakterimi yurt dışında çok kez seslendirdim. Ancak elbette böyle önemli bir yerde sahne alacağım için bir miktar heyecanlıyım." dedi.

Eserin başrollerinden Elchin Azizov da Türkiye'de özel bir temsille seyirciyle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Azizov, "Özel bir temsille muhteşem bir sahneye çıkacağız. Türkiye'de sahneye çıkmak benim için büyük bir şeref ve evimde gibi hissediyorum. Çok sevdiğim bir rolü oynuyorum. Bu eseri daha önce birlikte sahne aldığım arkadaşlarımla oynayacağım. Bu sahneyi güzel orkestra ve ekiple paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Herkesi Aspendos'a bekliyoruz." diye konuştu.

Ünlü İtalyan orkestra şefi Antonino Fogliani ise "Tosca" operasını en başarılı şekilde sunmak için ekip olarak oldukça sıkı çalıştıklarını kaydetti.