24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor

24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Başlıyor
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Sakarya, 12-14 Haziran tarihlerinde 24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları'na ev sahipliği yapacak. Etkinlik boyunca birçok şair şiirlerini seslendirecek ve öğrencilerle bir araya gelecek.

Sakarya, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "24. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları" 12-14 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kentin farklı noktalarında yapılacak etkinlik, 12 Haziran'da Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Saklı Bahçe'de şiir şöleniyle başlayacak.

Şiir sunumlarının gerçekleştirileceği programda, şair Ahmet Sarı, Atakan Yavuz, Ayşenur Biçer, Dilara Ayşe Akdeniz, Ercan Yılmaz, Erol Tufan (Kuzey Makedonya), Ertuğrul Rast, Gayrat Mecid (Özbekistan), Hayriye Ünal, Hüseyin Atlansoy, İbrahim Nasrallah (Filistin), İhsan Deniz, Kenan Göçer, Leyla Arsal, Mehmet Aycı, Müberra Karadayı, Nergihan Yeşilyurt, Seyhan Yakupi (Kuzey Makedonya) ve Zeynep Arkan şiirlerini seslendirecek.

Etkinliğin ikinci günü olan 13 Haziran'da şairler, Sakarya'daki 5 farklı lisede öğrencilerle bir araya gelecek.

"Şairler Liselerde" temasıyla Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi, Adapazarı İmam Hatip Lisesi, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi, Erenler Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi, Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde gerçekleştirilecek programlarda öğrenciler, şiiri ustalarından dinlemenin heyecanını yaşayacak.

Aynı gün Aziz Duran Parkı'ndaki Divan Kitap Kafe'de gerçekleşecek şiir dinletisinde, şairlerin eserleri öğrenciler tarafından seslendirilecek. Taraklı ilçesinde de "Şiir ve Teknoloji" konulu forum gerçekleştirilecek.

Etkinliğin son günü olan 14 Haziran'da Sapanca 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda SAÜ Orkestrası dinleti sunacak, şairlerin kapanış şiir sunumlarıyla program sona erecek.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Kültür Sanat
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