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2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı Kuala Lumpur'da Düzenlendi

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 2023 Çin Jiangsu Kültür Ticaret Fuarı, tekstil, seramik ve gıda sektörlerinde 100'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Fuarın altı ana sergi konusu ise Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin kültürel unsurları, dijital hizmetler, geleneksel Çin tıbbı (TCM), gastronomi ve turizm, uluslararası eğitim ve fikri mülkiyet hizmetleri oldu.