Kültür merkezi grafiti ile renklendi

27.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:39

15.1 metreye, 4.43 metrelik duvara Mr. Besk tarafından yapılan ve sprey boya kullanılan çalışmada, barok dönemine ait Artemisia Gentileschi'nin "Woman Playinga Lute" ve Judith Leyster'in "Boy Playing the Flute" adlı eserleri grafiti olarak çizildi. Rengarenk duvar, kültür merkezine gelen ziyaretçiler tarafından da beğeni ile karşılandı.

Kaynak: Bültenler