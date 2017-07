Kültür Bakanı Avcı'dan 'Rahmi Oruç Güvenç' Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türk dünyası müzikleri sanatçısı, araştırmacı ve akademisyen Rahmi Oruç Güvenç'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.



Bakan Avcı, Rahmi Oruç Güvenç'in vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir akademisyen titizliği ve bir sanatçı hassasiyeti ile dünden bugüne bir köprü kuran Rahmi Oruç Güvenç, insanlığa ve toplumumuza büyük hizmetlerde bulunmuştur. Türk musikisinin geleneksel boyutuyla bilime katkıda bulunmasını sağlayan Prof. Dr. Rahmi Oruç Güvenç, gelecek kuşakların kökleriyle bağının derinleşmesinde de etkin rol oynamıştır. Dünyada müzikterapi ve etnomüzikoloji çalışmalarının hem teori hem de uygulama safhalarında etkin rol üstlenen Güvenç, yurt içinde ve yurt dışında önemli ilklere imza atmıştır.



Bilim ve sanat dallarındaki başarılarını eğitim alanına da taşıyan, bu yolda yurt dışında önemli merkezlerde eğitim kurumları açan ve birçok önemli yabancı akademik ödüle layık görülen Güvenç, ülkemizi pek çok uluslararası kuruluşta da temsil etmiştir.



Dünya çapında bir isim olan Rahmi Oruç Güvenç, her zaman minnet ve saygıyla anılacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, akademi ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi. - ANKARA