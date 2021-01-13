Kulp'un Tepecik Mahallesindeki yol çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekiplerince Tepecik Mahallesi 314. sokakta başlatılan stabilize yol çalışmaları tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekiplerince Tepecik Mahallesi 314. sokakta başlatılan stabilize yol çalışmaları tamamlandı.

Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 2 kilometre stabilize yolun tamamlanıp ulaşıma açıldığını ifade ederek, stabilize yol çalışmalarının mevsim şartları elverdiği ölçüde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş