Kulp'ta yolu kapanan 50 mahalleye ulaşım sağlandı - Haberler
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Kulp'ta yolu kapanan 50 mahalleye ulaşım sağlandı

Kulp'ta yolu kapanan 50 mahalleye ulaşım sağlandı
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan 50 kırsal mahalle yolu açıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan 50 kırsal mahalle yolu açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir ile Kulp Belediyesi ekipleri yürüttüğü mücadele ile 50 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ekipler, kapalı 8 mahalle ve mezrada yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Gözlet, "Buzlanmaya karşı ekiplerimizce tuzlama çalışmaları sürekli yapılmakta olup ilçe merkezinde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için kaldırımlar temizlendi. Kar yağışının devam ettiği ilçemizde çalışmalar aralıksız sürüyor." dedi.

AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

Kulp Belediyesi, Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

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