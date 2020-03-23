Kulp'ta Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu Kulp'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kulp'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının karşılanması için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Kaymakam Mustafa Gözlet başkanlığında kaymakamlıkta yapılan toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156, 0412-831 2242 ve 0412-831 2554 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere, yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmiştir." denildi.

Kaynak: AA