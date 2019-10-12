Kulp'ta şehit edilen hakim ve savcı için mevlit

12.10.2019 11:36

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1992'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen hakim Özkan Şahin ve Cumhuriyet Savcısı Yılmaz Acar için mevlit okutuldu.

Kulp Merkez Camisinde düzenlenen mevlit programına, Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mustafa Gözlet, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özer, savcı İsmail Göler, hakimler Yadigar Sekin ile Züleyha Turhan, adliye personeli, daire amirleri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit okutuldu, ilahiler seslendirildi ve dua edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Özer, programın ardından yaptığı açıklamada, 1992 yılında Kulp ilçesinde şehit olan hakim ve savcıları unutmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Görevi başında şehit olanları hayırla yad ettiklerini belirten Özer, "Onların bu mesleğe vermiş oldukları değer, bu meslek için harcamış oldukları mesai ve canlarını ortaya koymuş olmaları anlamında onlar her zaman gönlümüzde, unutmayacağımızı ifade etmek anlamında şehitlerimizi burada andık." diye konuştu.

Kaynak: AA