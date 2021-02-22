Kulp'ta karla mücadele çalışmaları
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Kulp'ta karla mücadele çalışmaları

22.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:00
Kulp'ta karla mücadele çalışmaları

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kırsal mahallelerde kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi karla mücadele ekiplerince, kırsal mahallelerde başlatılan çalışmalarla kar nedeniyle kapanan yollarda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan mahallelerde çalışma yürüttüklerini belirterek, gecesini gündüzüne katarak çalışma yapan ekiplerin bütün kırsal mahalle yollarını temizleyerek ulaşıma açtığını söyledi.

Gözlet, mezralarda kar temizleme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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