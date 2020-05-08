Kulp'ta "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinliği

Kulp ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Kulp ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Ekipler, uygulama esnasında sürücü ve yolculara maske dağıttı. İlçenin birçok yerine "Evdeyim Ama Kurallar Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" yazılı afişleri asan ekipler, evleri ziyaret ederek çocuklara bayrak ve balon dağıttı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, 2-8 Mayıs'ta kutlanan "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" etkinlikleriyle vatandaşların trafik kazalarına karşı, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Gözlet, "Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı trafik kuralları ve koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor, tüm sürücülerin Trafik Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA