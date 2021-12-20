Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı - Haberler
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Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı

Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı
AA / Muhsin Taş - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

Belediye ekiplerinin kar yağışının etkili olduğu İslamköy mahallesinde başlattığı kar temizleme çalışmaları tamamlanarak, yol ulaşıma açıldı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını ifade ederek, kar yağışının başlamasıyla ekipleri ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan İslamköy Mahallesine yönlendirdiklerini belirtti.

Gözlet, İslamköy Mahallesi ve bağlı sokaklarda ekiplerin kar temizleme çalışmalarını tamamlandığını aktararak, "Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında herhangi bir aksaklık yaşamaması için kar temizleme ekiplerimizi her an yol temizleme çalışmaları için hazır bekletiyoruz. Kurak bir dönemden sonra yağan kar bizleri sevindirdi. Bolluk ve berekete vesile olur inşallah." dedi.

Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı

Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı

Kulp'ta belediyenin kar temizleme çalışmaları tamamlandı

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AA / Muhsin Taş - Son Dakika Haberleri

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