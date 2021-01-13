Kulp'ta baharın müjdecisi çiğdemler ocak ayında çiçek açtı
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Kulp'ta baharın müjdecisi çiğdemler ocak ayında çiçek açtı

13.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:22
Kulp'ta baharın müjdecisi çiğdemler ocak ayında çiçek açtı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ocak ayında "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ocak ayında "baharın müjdecisi" olarak bilinen çiğdem çiçekleri açtı.

İlçede şubat ayının son haftası veya mart ayının başında açması beklenen çiçeklerin ocak ayında görülmesi ilgi gördü.

Vatandaşlar çiçeklerin hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle açtığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Taş

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