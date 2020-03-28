Kullanılması geçici olarak yasaklanan "sahil, park ve mesire" alanlarında sıkı denetim Van'ın Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların vakit geçirmesi yasaklanan sahil bandı, park ve mesire alanlarında 42 kişilik ekiple sıkı denetim yapıyor.

Van'ın Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların vakit geçirmesi yasaklanan sahil bandı, park ve mesire alanlarında 42 kişilik ekiple sıkı denetim yapıyor.

Edremit Belediyesi, İçişleri Bakanlığının sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerin yasaklanmasına ilişkin genelgesi kapsamında denetimlerde bulunuyor.

Sabah saatlerinde belediye personellinden oluşan 42 kişilik ekip, sahil bandı, parklar ve mesire alanlarında görev almaya başladı.

Vatandaşların uğrak yeri olan ve yaklaşık 30 kilometrelik alanı kapsayan kıyı şeridinde gerek araçlarla gerekse ikili guruplar halinde devriye atan ekip, yürüyüş, spor ve piknik yapmaya gelen vatandaşlara gerekli uyarıları yaparak evlerine gitmelerini tavsiye etti.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, halkın sağlığını korumayı ve vatandaşları evde kalmaya teşvik ederek virüsün yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını belirtti.

Ekinci, "42 kişilik ekibimizle, sahil bandı, mesire alanları, parklarımızı ve bahçelerimizi koruyacak şekilde tedbir aldık. Toplam kıyı şeridimiz 30 kilometrelik alan fakat bunun 17 kilometresinde arkadaşlarımız gerek araçlarla gerekse de yürüyüş şeklinde devriye atacaklar. Halkımızın da gerekli hassasiyeti göstererek bize yardımcı olmasını bekliyoruz." dedi.

Öte yandan ekip üyeleri denetime çıkmadan önce hep birlikte dua etti.

Kaynak: AA