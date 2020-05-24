Kullandığı iş makinesiyle Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu.

Muş'ta kullandığı iş makinesiyle yapımı devam eden Alparslan-2 Barajı göletine düşen operatör kayboldu.

Muş-Varto yolunun 32. kilometresindeki Alparslan-2 Barajı'nın gövdesinde iş makinesiyle (ekskavatör) çalışma yapan 45 yaşındaki Ömer Demir, gövdeden sürüklenerek gölete düştü. Demir ve iş makinesi bir süre sonra derin sularda gözden kayboldu.

Durumu fark eden işçiler, jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye yönlendirilen ekipler güvenlik önlemi aldı, baraj inşaatında çalışmalara ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelen 4 kişilik dalgıç polis ekibiyle yürütülen 9 saatlik çalışmada bir sonuç alınamayınca aramaya olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş AFAD Müdürü Veysi As, gazetecilere yaptığı açıklamada, son konusu olayın haber verilmesi üzerine ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğünden dalgıç ekip talep ettiklerini ifade eden As, şöyle konuştu:

"Dört dalgıç arkadaşımızla arama çalışması yürüttük. İş makinesinin yeri tespit edildi ancak operatöre henüz ulaşılamadı. Su yağış nedeniyle bulanık. Arkadaşlarımızın oksijen tüpünün de tükenmesi nedeniyle bu akşam arama çalışmasını sonlandırdık. Yarın sabah aynı ekip çalışmaya başlayacak. Operatörü buluncaya kadar çalışmalarımız devam edecek."

Olayı duyarak operatör Ömer Demir'in Diyarbakır'daki ailesi de kente gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: AA