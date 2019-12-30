Kula'ya mevsimin ilk karı düştü

30.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:22

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Manisa'nın Kula ilçesinde de etkisini gösterdi. İlçeye, gece yarısı itibariyle mevsimin ilk karı düştü.



Kula'da geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava şartları, bu hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kula'nın en uzak ve en yüksek mahallesi olan Çarıkballı Mahallesinde biriken kar, ulaşımı da etkiledi. Çarıkballı İlköğretim Kurumu'na giden öğretmenler, virajlı ve patika yollarda zorluk yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise okul bahçesinde kartopu oynayarak eğlendi. Mevsimin ilk kar yağışında Çarıkballı İlköğretim Kurumu'na ulaşmak için zorlu yollardan geçtiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Özlem Mercan Arslan, "Okula gelebilmek için yolda zorluk çektik. Araçlarımız kar yağışından dolayı sürekli kaydı. Bir sorun yaşamadan okulumuza geldik, inşallah dönüşümüzde de bir sorun yaşamayız" dedi.



Mevsimin ilk kar yağışını kartopu oynayarak kutladıklarını söyleyen öğrenci Hamza Pulat ise "Çarıkballı Mahallemiz, Kula'nın en büyük ve en uzak mahallesi. Sabah okula gitmek için uyandığımda her taraf bembeyazdı. Okula geldik ve mevsimin ilk kar yağışını kartopu oynayarak kutluyoruz" dedi.



Öte yandan Kula Devlet Hastanesi'ne diyaliz tedavisi olmak için gelen yaşlı hastalar da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı araçlarla hastaneye taşındı. Ayrıca yetkililer, vatandaşları ve araç sürücülerini yoldaki buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İHA