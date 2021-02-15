Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
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Kula'daki köy okullarında eğitim başladı

15.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:39
Kula'daki köy okullarında eğitim başladı

MANİSA'nın Kula ilçesindeki köy okullarında, kademeli yüz yüze eğitim başladı.

MANİSA'nın Kula ilçesindeki köy okullarında, kademeli yüz yüze eğitim başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, köy okullarını ziyaret ederek öğrenciler ile sohbet etti.   

Milli Eğitim Bakanlığı geçen dönem koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçti. Ancak kademeli olarak 15 Şubat'ta yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Türkiye genelindeki bütün okullar hazırlıklarını tamamladı. Manisa'nın Kula ilçesindeki köy okullarında 2020-2021 eğitim-öğretim döneminin 2'nci yarı yılında yüz yüze eğitime bugün başladı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBETKula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte okulları ziyaret ederek; alınan koranvirüs tedbirlerini denetledi. Uzun bir aranın ardından tekrar eğitime başlayan öğrencilerle bir süre sohbet etti. Eğitim süreci boyunca öğrenci ve öğretmenlerin kurallara hassasiyetle uyması yönünde uyarılar yapılırken, okullarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesi konusunda karar alındı.

Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
Kula'daki köy okullarında eğitim başladı
Kula'daki köy okullarında eğitim başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan YİĞEN

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