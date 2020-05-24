Kula'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Dışarı çıkan vatandaşlar Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile röportaj Hasan Eroğlu ile röportaj Nimet Topal ile röportaj MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş...

Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Dışarı çıkan vatandaşlar Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile röportaj Hasan Eroğlu ile röportaj Nimet Topal ile röportaj MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkta dua ettiler, kent meydanında dostlarıyla bayramlaşıp sohbet ettiler. Kaynak: AA