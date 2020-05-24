Kula'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağın tadını çıkardı
Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi Dışarı çıkan vatandaşlar Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile röportaj Hasan Eroğlu ile röportaj Nimet Topal ile röportaj MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş...
24.05.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:46
Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar
65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi
Dışarı çıkan vatandaşlar
Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ile röportaj
Hasan Eroğlu ile röportaj
Nimet Topal ile röportaj MANİSA - Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkta dua ettiler, kent meydanında dostlarıyla bayramlaşıp sohbet ettiler.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA