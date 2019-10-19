'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni Hacı Bayram Camisi avlusu Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması Dua edilmesi AK Parti Genel...

19.10.2019 16:56
'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni

Hacı Bayram Camisi avlusu

Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler

Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması

Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

Dua edilmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın gelişi ve taziyede bulunması

Ahmet Davutoğlu'nun geliş ve taziyede bulunması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geliş ve taziyede bulunması

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırması ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (1)

Kaynak: AA
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