'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni Hacı Bayram Camisi avlusu Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması Dua edilmesi AK Parti Genel...
Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni
Hacı Bayram Camisi avlusu
Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler
Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması
Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması
Dua edilmesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın gelişi ve taziyede bulunması
Ahmet Davutoğlu'nun geliş ve taziyede bulunması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geliş ve taziyede bulunması
Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırması ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (1)