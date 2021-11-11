KUDAKA'dan Pasinler Belediyesine bungalov desteği

PASİNLER, ERZURUM (İHA) - Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 6 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları Erzurum'da gerçekleştirilen 138. Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Kuzeydoğu Kalkınma Ajansına başvuruda bulunan Pasinler Belediyesi, yaptığı projeyle Pasinler'de mesire alanlarına bungalov evler yapacak. Proje Danışmanlığı İlhami Atasever'in yapmış olduğu "Pasinler Bungalov Evler Konaklama Tesisleri" proje geçtiğimiz gün Erzurum'da Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda onaylandı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, "İlçemiz mesire alanlarına düşündüğümüz Bungalov Ev projemiz Kuzeydoğu Kalkınma Ajansınca kabul edildi. Öncelikle Pasinler ilçemize hayırlı olsun. Bu proje kapsamında mesire alanlarımızı daha cazip hale getirip, Turizm alanında bir başarıya daha imza atmış olacağız. Hedefimiz Pasinler'imizi Turizm alanında ileriye götürüp, hak ettiği yere ulaştırmaktır" dedi. - ERZURUM

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