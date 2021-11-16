Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesinde park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Çayı Şelale Yolu üzerinde park halindeki M.Ç.'ye ait otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın tamamını sardı. Yangına Küçükkuyu Belediyesi İtfaiyesi'nin yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğini bağlık iki ekip müdahale etti. Otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE

Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

Küçükkuyu'da park halindeki otomobil yandı

Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

Pizzacı, iş insanı ile eşini kirada yaşadıkları anlaşmazlık yüzünden öldürmüş

 Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

 6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title