Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
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Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü

Küçükçekmece'de, kendi rızasıyla sevdiği çocuğa kaçan genç kızın akrabaları, kaçtığı ailenin evini bastı. Öfkeli akrabalar; camları kırdı, rastgele ateş açtı.

27.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:19

İstanbul Küçükçekmece'de, bir genç kızın sevdiği çocuğa kaçması, ailesini küplere bindirdi. Öfkeli aile, kızın gittiği evi basarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Camları kıran saldırganlar rastgele ateş açtı. Polis, havaya ateş açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Olay, dün akşam saat 21.15 sularında Küçükçemece Kanarya Mahallesi Akbaba sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oturan bir aile altı ay önce oğulları için kız istedi ancak kızın akrabaları evliliği kabul etmedi. Aradan geçen ayların ardında genç kız, kendi isteğiyle Küçükçekmece'de oturan ailenin yanına geldi.

Duruma sinirlenen genç kızın akrabaları, silah ve sopalarla Küçükçekece'deki ailenin evini bastı.

MERMİLER BALKONDA DERS ÇALIŞAN KIZIN YANINA İSABET ETTİ

Baskında saldırganlar, önce yanlarındaki silahlarla havaya ateş açtı. Daha sonra binaya girerek sopalarla bina kapısının camlarını kırdı. Açılan ateş sonucu bir dairenin balkonuna isabet etti. Bu sırada balkonda ders çalışan bir kız da yere yatarak bağırmaya başladı.

SANDALYE VE EŞYA ATMAYA BAŞLADILAR

Baskın yapılan dairede bulunanlar, saldırganların üzerine sandalye ve taş atmaya başladı. Daha sonra ailenin mahalledeki diğer akrabaları saldırganları kovalamak için ellerine aldıkları sopalarla sokağa döküldü.

Kızları sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekipleri, silahlı ve elleri sopalı olan kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

KIZIN KAÇTIĞI AİLEDEN BAZI ŞAHISLAR KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın sakinleşmesinin ardından polis olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ifadelerine başvurmak için kızın kaçtığı aileden bazı şahısları karakola götürdü. Saldırganların yakalanması için ise geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
HUKUKÇU: Cezalar caydırıcı değil eğitim sıfır daha bunlar iyi günlerimiz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BÜŞRA: Nikahlar bile hükümsüz artık bu dünyada. . . Zina yapmadıklarını sanan nikahlılarla bir arada yaşıyorsunuz. Bunca kul hakkı ihlalinin olduğu ortamda başkalarının hakkı olan servetlerin üstüne evlilik ya da başka türlü ilişki kondurmak demek bir yerde o hakkı gasp edilenlerin maaşları onların yerine alınanların avradına ya da kocasına da KONMAK''tır bir yerde.
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