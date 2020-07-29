KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA
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KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA

Küçükçekmece'de Aykut G. isimli kişi dini nikahlı eşinin abisini sokak ortasında göğsünden vurup öldürdü.

29.07.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:21

Küçükçekmece'de Aykut G. isimli kişi dini nikahlı eşinin abisini sokak ortasında göğsünden vurup öldürdü. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Aykut G.'nin dini nikahlı eşi S.G. koca şiddeti nedeniyle evden ayrılıp kadın sığınma evine yerleşti.

Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Aykut G. ise, eşinin erkek kardeşi Arkın G.'ye (32) Merkez Caddesi ile Kirazlı Sokak kesişiminde silahla ateş ederek kaçtı. Göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arkın G. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Cinayeti işleyen Aykut G. ise suç aleti tabanca ile birlikte Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Aykut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Aykut G.'nin elinde silahla Merkez Caddesi'nden Kirazlı Sokak istikametine yürüyen Arkın G.'e doğru geldiği görülüyor. Aykut G., elindeki silahla Arkın G.'nin göğsüne yakın mesafeden ateş ediyor. Arkın G. yere düştükten sonra birkaç el daha ateş eden Aykut G. olay yerinden kaçıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYET KAMERADA

Kaynak: DHA

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