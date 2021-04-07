Son dakika haber! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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Son dakika haber! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de hızını alamayan yolcu otobüsünün, manevra yapan hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası böyle yansıdı.

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Küçükçekmece'de hızını alamayan yolcu otobüsünün, manevra yapan hafriyat kamyonuyla çarpıştığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası böyle yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, rampa aşağı süratli bir şekilde seyir halinde bulunan Erol Kaya kontrolündeki 34 AN 7584 plakalı belediye otobüsü, inşaat alanına girmek için manevra yapan Telat Tunç kontrolündeki 34 UJ 6675 plakalı hafriyat kamyonuna çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik bir süre aksamıştı.

Meydana gelen kazada belediye otobüsünde herhangi bir yolcunun bulunmaması olası facianın önüne geçerken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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