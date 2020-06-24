Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı Küçükmece'de, araçlı iki grup arasındaki yol verme tartışmasında kavgaya dönüştü.

24.06.2020 02:50 | Son Güncelleme: 24.06.2020 03:45

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 yaralı

İSTANBUL - Küçükmece'de, araçlı iki grup arasındaki yol verme tartışmasında kavgaya dönüştü. Silahlı kavgaya karışan bir gruptan 2'si silahın dipçiği ile kafasından, 1 kişi ise bacağından aldığı kurşunla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise araçla olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 01.00 suları Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Şadırvan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçla giden iki grup sokakta karşılaşarak yol verme tartışması yaşadı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada sürücü kimliği alınamayan araçtan inen şahıslar silahın dipçiğiyle karşı gruptan Sergen A., ile Sertaç Y'nin kafasına vurmaya başladı. Her ikisi de kafalarından aldığı darbeyle, arkadaşları Beyhan K., ise sıkılan kurşunla ayağında yaralandı.

Polis dakikalarca boş kovan aradı

Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralılar, arkadaşlarının araçlarıyla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridi ile kapattı. Daha sonra polis olay yerinde delil ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Vatandaşların 'daha fazla kovan var' demesi üzerine polis dakikalarca boş kovan aradı, ancak bulamadı.

Yapılan incelemenin ardından polis, saldırganları yakalamak için geniş çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Haber
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor Haber
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu Haber
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi Haber
Koronavirüsü hafife alan Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
'Altın devinde miras kavgası' haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Ayrılmak istediği sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın üzerindeki kıyafet sayesinde hayatta kaldı
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Maske kullananlar için uzmanından kritik uyarı! Bu 6 tehlikeye dikkat
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta vatandaşlar sel sularına dalarak arama çalışması yaptı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Esenyurt'ta sel nedeniyle 2 dakikada su dolan bodrum kattaki dairede oturanlar kurtarıldı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Halife Hafter Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Yöş Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 04:07:23. #1.14#
title