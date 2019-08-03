Küçükçekmece'de trafik kazası: 3 yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sefaköy Yanyol Anadolu Yakası istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Çetin A. idaresindeki 34 UG 1945 plakalı otomobil çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda aksayan trafik ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA