KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLA VURULAN KİŞİ MARKETE SIĞINDI Küçükçekmece'de husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralı şekilde markete sığındı.

Küçükçekmece'de husumetlisi olduğu öğrenilen şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralı şekilde markete sığındı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Cennet Mahallesi Antikalar Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille caddeye gelen kimliği belirsiz kişi, husumetlisi olduğu Yalçın Ariç'e ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ariç'e iki mermi isabet etti. Yaralı şekilde kaçmaya çalışan Ariç, yakında bulunan bir markete sığındı. Şüpheli ise, geldiği otomobille kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA