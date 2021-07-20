KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHİBİNİN ELİNDEN KAÇAN DANA MARKETE GİRDİ

Küçükçekmece'de kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak akaryakıt istasyonunun marketine girdi.

Küçükçekmece'de kurbanlık dana sahibinin elinden kaçarak akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Çalışanların şaşkına uğradığı ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Kurban Bayramı için alınan dana sahibinin elinden kaçıp akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Dananın markete girdiği gören bazı çalışanlar sağa sola kaçıştı. Bir süre marketin içinde dolaşan dana kasa bölümün bulunduğu alana geçti. Kurbanlık dananın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini bezle bağladıktan sonra marketten çıkardı. Yaşanan ilginç anlar marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı