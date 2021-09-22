KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de piyanist Oktay Konak tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de piyanist Oktay Konak tartıştığı Filiz Akgöz'ü karnından bıçaklayarak yaraladı. 33 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Oktay Konak tutuklandı.

Olay geçtiğimiz pazar günü Atatürk Mahallesi'ne bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre eğlence mekanlarında piyanistlik yapan Oktay Konak (35), akşam saatlerinde Filiz Akgöz'le buluştu. Çift daha sonra Konak'ın evine gitmek üzere yola çıktıklarında aralarında tartışma yaşandı. Arkadaşlarının da bulunduğu evde yemek yiyen ikili tekrar tartışmaya başladı. Çıkan tartışmada öfkelenen Konak, mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Filiz Akgöz hayatını kaybetti. Polis ekipleri Konak'ı gözaltına aldı. Oktay Konak'ın emniyetteki ifadesinde, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akgöz'ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay Konak'tan kendisine şiddet uyguladığı için şikayetçi olduğu öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KÜÇÜKÇEKMECE'DE PİYANİST, TARTIŞTIĞI KADINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Haberler
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