Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı - Haberler
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Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki otomobil ve bir minibüse çarptı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki otomobil ve bir minibüse çarptı. Kazada sürücü kursu öğretmeni olduğu söylenilen Kader D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Atakent 4. Cadde üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre yolda buzlanmadan kaynaklı olarak bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan sürücü kurslarına ait iki otomobil ve minibüse çarpan otomobil, sürücü kursu öğretmeni Kader D.'ye çarptıktan sonra savrularak refüje çıktı. Hafif yaralanan Kader D. hastaneye kaldırılırken, araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- İstanbul
Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı

Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı

Küçükçekmece'de otomobil park halindeki 3 araç ve bir yayaya çarptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Atakent, Kaza, Güncel, Haber

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