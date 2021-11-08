KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - - Müteahhitle kafe sahibi arasında kavga: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir müteahhitle kafe sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece vHalkalı Atakent Mahallesi 4'üncü Caddede yaşandı. İddiaya göre, caddede müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi kafe sahibi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, müteahhittin içinde olduğu grupla, kafe sahibinin içinde bulunduğu grup birbirine girdi. Kavga da kimliği belirsiz kişi yada kişilerin tabancasından çıkan kurşunla, 2 kişi vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Tabanca sesini duyan taraflar panikle sağa sola kaçışarak ara sokaklara girip gözden kayboldu. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve Özel Harekat ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, olaya karışan şüpheli kişi yada kişileri belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.