Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı
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Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı

Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüs motor bölümünden bir anda tutuşarak alev aldı. Yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle söndürülürken, metrobüs seferlerinde aksaklıklar yaşandı.

25.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 23:47

İstanbul Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağına yanaşan metrobüs motor kısmından alev aldı. Metrobüste çıkan yangın sebebiyle durakta panik yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.15 sıralarında Küçükçekmece Cennet Metrobüs Durağı yakınında metrobüsün motor bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Cennet Mahallesi Metrobüs durağına yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Metrobüsün motor kısmında kısa süreli alev yükselirken, yangın sürücü ve yolcuların müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise metrobüsün motor kısmında soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken arızalanan metrobüsün yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı
Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı
Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı
Küçükçekmece'de metrobüste korkutan yangın! Seferler aksadı

Kaynak: İHA

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