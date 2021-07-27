Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de bir araca ve bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir araca ve bariyerlere çarparak takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Basın Ekspres Yolu'ndan İSTOÇ istikametine giden 34 VS 8267 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat İnanç, Küçükçekmece mevkisinde hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, aynı yönde seyreden Faruk Öztürk yönetimindeki 34 VT 5950 otomobile çarptı. Ardından beton bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak savruldu.

Takla atan otomobildeki Gözde Aydın araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada, her iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle bir süre durma noktasına gelen yoldaki trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Küçükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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