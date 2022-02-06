Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevler içinde kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevler içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Durumu fark eden şoför yolcuları tahliye ederken, yangın yoldan geçen mikser aracının yardımıyla söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Habip Aslan kontrolündeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden şoför, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. O esnada yoldan geçen mikser aracı ve diğer araç sürücüleri de yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otobüste yaptıkları soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

"Yangın tüpünü aldım, müdahale ettim"

Yangınla ilgili konuşan otobüs şoförü Habip Aslan, "Virajı dönüyordum. Aynadan baktım duman çıkıyor. Hemen sağa çektim. Yolcuları tahliye ettim. Yangın tüpünü aldım, müdahale ettim. Hiçbir yolcuya bir şey olmadı. O sırada mikser aracı geçiyordu. Yangını söndürmek için çevredeki vatandaşlarla birlikte yardım etti" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Küçükçekmece'de İETT otobüsü alevler içinde kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Küçükçekmece, İkitelli, Yangın, İETT, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title