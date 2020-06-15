KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 2 YARALI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 2 YARALI

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce orta refüje çıktı ardından refüjdeki ağaca vurarak takla attı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 2 YARALI
15.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:12

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce orta refüje çıktı ardından refüjdeki ağaca vurarak takla attı. Kazada, 1' i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kanarya Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Enes M.'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüje çıktı. Refüjdeki bir ağaca vurduktan sonra takla atarak karşı şeride düşen araç içinde bulunan sürücü Enes M. ile Ömer D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ömer D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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