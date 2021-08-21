Küçükçekmece'de evden çıkan hırsızları bekçiler yakaladı

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde arabayla ilçede devriye yapan bekçiler bir evden çıkan hırsızları fark edince peşlerine düştü.

Küçükçekmece'de sabah saatlerinde arabayla ilçede devriye yapan bekçiler bir evden çıkan hırsızları fark edince peşlerine düştü. 3 zanlıdan 2'si yakalanırken ev sahipleri, yakalanan zanlılara tepki gösterdi.

Olay, Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Bir eve giren hırsızlar evden çıkarak bölgeden uzaklaşmaya çalışırken durumu fark eden bekçiler hırsızların peşine düştü. Kısa sürede 3 kişiden 2'sini yakalayan bekçiler, hırsızları polislere teslim etti. O anlarda ev sahipleri zanlılara tepki gösterdi. Zanlıların yakalanması esnasında bekçilere yardım eden bir vatandaşın ise arbede sırasında elinin baş parmağının kırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 kişinin evden çaldıkları araba anahtarı, cep telefonları ve paralar ise ev sahiplerine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı