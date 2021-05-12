Küçükçekmece'de E5 Karayolunda motosiklet yön tabelasına çarptı
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Küçükçekmece'de E5 Karayolunda motosiklet yön tabelasına çarptı

Küçükçekmece'de E5 Karayolunda motosiklet yön tabelasına çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece, E-5 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü, yön tabelasına çarptı.

Küçükçekmece, E-5 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü, yön tabelasına çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken tabelanın metrobüs yoluna düşmesiyle seferler tek şeritten yapıldı.

Kaza, saat 09.40 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'dan Bakırköy istikametine giden Aslan Can idaresindeki 48 ABS 308 plakalı motosiklet, şerit değiştirmek istediği sırada yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Can, bariyerlerin dibine savurularak ağır yaralandı. Motosikletin çarptığı yön tabelasının bir kısmı ise teli delerek metrobüs yoluna girdi.

Olay yerine gelen uygulama noktasında bekleyen polis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Metrobüs seferleri bir süre tek şeritten sağlandı

Polis ekipleri, herhangi başka bir kazanın olmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Yön tabelasının girdiği metrobüs yolundaki nokta ise seferler tek şeritten sağlandı.

Motosiklet gelen çekici yardımıyla, metrobüs yoluna giren tabelası belediye ekiplerince kaldırıldı. - İSTANBUL

Küçükçekmece'de E5 Karayolunda motosiklet yön tabelasına çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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