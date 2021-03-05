Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı
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Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı

05.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:26
Küçükçekmece'de drift atan otomobilin sürücüsü kaza yaptı

Küçükçekmece'de otomobiliyle drift atarak kaza yapan sürücü, hakkında uygulanan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece'de otomobiliyle drift atarak kaza yapan sürücü, hakkında uygulanan yasal işlemin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, dün TEM Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü'nde drift atan sürücü kaza yaptı.

Hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler, otomobilin sürücüsü S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Hakkında "arka arkaya birden fazla şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılan sürücü serbest bırakıldı.

Olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, otomobilin drift yaparak hızla ilerlediği yer alıyor. Görüntünün devamında ise kazaya karışan aracın hasarlı hali ve trafik yoğunluğu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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