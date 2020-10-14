Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

14.10.2020 04:21 | Son Güncelleme: 14.10.2020 04:24
Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Küçükçekmece'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolunda Edirne yönüne giden Umut Yeşilmenderes yönetimindeki 34 RC 9824 plakalı motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardıdan normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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