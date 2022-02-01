İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE ARIZA YAPAN MİNİBÜSE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI; 2'Sİ ÇOCUK, 3 KİŞİ YARALANDI

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE Basın Ekspres Yolunda arıza yaptığı için sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekilen minibüse aynı yönde arkadan gelen hafif ticari bir araç çarptı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hafif ticari aracın içinde yaralanan yolcu ve iki çocuğa ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri 1.80 promil alkollü olduğunu tespit ettiği hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 VB 018 minibüs seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Sürücüsü de minibüsü emniyet şeridine çekerek yardım bekledi. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ZH 426 plakalı hafif ticari araç emniyet şeridinde bekleyen minibüse çarptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüleri yara almazken, hafif ticari aracın içinde bulunan kadın yolcu ve iki çocuk hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kadın yolcu ve iki çocuğa ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde minibüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsünün 1.80 promil alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Minibüs ile hafif ticari araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.