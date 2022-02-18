KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 4 gündür haber alınamayan adam evde baygın halde bulundu

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Mustafa Erol evinde baygın bulundu. Ağzı akanlar içinde bulunan adam hastanede tedaviye alındı.

Olay, sata 11.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 2.Namık Kemal Caddesi üzerindeki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, komşuları Mustafa Erol'dan Pazar günü akşam saatlerinden beri haber alamayan bina sakinleri durumdan şüphelenerek 112 Acil servisi aradı. Bunun üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye yardımıyla birinci katta bulunan eve girdi.

Adamın öldüğünden şüphelenen ekipler, içeri girdiğinde Erol'un ağzının etrafında kanlar olduğunu gördü. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede tek başına yaşayan 48 yaşındaki adamın yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, adamın yaşaması için onu acele bir şekilde sedyeyle ambulansa taşıdı. Erol'a bir süre ambulansta müdahale devam etti. Ardından 48 yaşındaki adam Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 gün sonra baygın halde bulunan Erol'un hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise daha sonra olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Erol'un baygın düşmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

"Pazar gününden beri haber alamıyordum"

Mustafa Erol'un en sonra Pazar günü kendisini aradığını söyleyen komşusu Esra Akbaba, "Pazar günü beni aradı, çalıştığım için cevap veremedim. Sonra Pazar günü akşam aradım cevap vermedi. Sonra pazartesi günü aradım yine cevap vermedi. Sonra komşularıma söyledim, haber var mı? Onlar da yok ama bekleyelim bakalım dediler. En son bugün de telefonlarına cevap vermedi ve kapıyı çaldık açamayınca polise haber verdik. Allah'a şükür yaşıyormuş" diye konuştu.

"Ağzından falan kan gelmişti"

Daha sonra konuşuna komşusu ve arkadaşı Cem Yavuz, "Bizim arkadaşımız, 3 gündür kendisinden haber alamıyorum. Telefonlarına cevap vermedi, esnaf arkadaşlarla merak içerisindeydik. En son itfaiyeyi aradık, düşmüş herhalde içerde. Kafasını vurmuş, herhangi bir madde falan kullanmıyordu. Yaralıydı, ağzından falan kan gelmişti, inşallah toparlar" diye anlattı.