Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü, Küçükçekmece'de coşkuyla kutlandı.

İlçede, Zafer Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde Halkalı'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Akşam saatlerinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ile devam etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü, Küçükçekmece sokaklarında kortej eşliğinde ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

"BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK HİÇBİR ZAMAN YIKILMAYACAK"

Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Büyük Zaferimizin 99. yıl dönümünde, sizlerin karşınızda olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. 30 Ağustos gibi tarihin çetin sınavlarından geçerek perçinlenen birlik, beraberlik ve kardeşlik hiçbir zaman yıkılmayacak. Bu anlayış içerisinde, hep birlikte, ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin de ötesine çıkartacağımıza inancım tamdır. Canlarıyla, kanlarıyla bu ülkeyi, Cumhuriyet'i kuranlara benim borcum var. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Fevzi Çakmak Meydanı'nın da devam eden etkinlik kapsamında halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Niyazi Koyuncu konser verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı