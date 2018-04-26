İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Akademisi programına katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Belediyeciliğin okulu yok, oy desteği alabilen kişi belediye başkanı olabilir" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "İAÜ Siyaset Akademisi" Halit Aydın Florya Yerleşkesinde yapıldı.

Siyasetçi Abdulhaluk Mehmet Çay'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen akademiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Gazeteci İsmet Berkan ve Gazeteci-Yazar Nevzat Çiçek konuşmacı olarak katıldı. Erken seçim ve güncel siyasi olayların konuşulduğu akademiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi."Kentsel Siyasetin Aktörleri: Yerel Yönetimler" konusu hakkında görüşlerini öğrencilere aktaran Başkan Karadeniz, "Belediyeciliğin okulu yok. Belediye başkanı ilkokul mezunu olan herhangi bir kişi olabilir, oy desteğini alabilen belediye başkanı olabilir" dedi.

"Yerel yönetimler ile ilgili bakış açılarımı aktardım"

İstanbul Aydın Üniversitesine teşekkür eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Bugün değerli gazeteciler ile birlikte üç farklı konuda öğrencilerimizle birlikte olduk. Ben belediye başkanı olarak, yerel yönetimler ile ilgili bakış açılarımı öğrencilerle paylaştım. Güzel bir toplantı oldu, bugün üniversitede bir konser olmasına rağmen öğrenciler bizi dinlemeyi seçti ve bu da bizim için çok güzel. Gazeteci ve yazarlarımızdan biz de istifade ettik. Üniversitemizin bu gibi programlarla, gazetecileri sanatçıları ve kültür adamlarını öğrencilerle buluşturması öğrenciler için bir şans. Ben Aydın Üniversitesinin bu başarısının artarak devam etmesini diliyorum ve öğrencilerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL