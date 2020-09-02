Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı
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Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan F.N. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan F.N. isimli şahıs tutuklandı
02.09.2020 12:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:54

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınan F.N. (58), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da yaşayan ve yaklaşık 1 yıl önce Sakarya'nın Akyazı İlçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'ne gelerek yerleşen ve burada satın aldıkları araziye dergah yaptığı iddia edilen F.N. isimli şüpheli, Akyazı Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos günü düzenlenen operasyonla 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

 


Kaynak: DHA

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