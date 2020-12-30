"Küçük Venedik" Gölyazı'da Kovid-19 sessizliği
30.12.2020 15:06 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:10
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ve antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'daki Gölyazı Mahallesinde ve Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sessizlik hakim oldu.
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bulunan ve antik adı "Apollonia ad Rhyndacum" olan ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'daki Gölyazı Mahallesinde ve Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca