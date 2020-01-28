Küçük Mücahit'in depremzedelere desteği yürekleri ısıttı

28.01.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:45

Kütahya'nın Emet ilçesinde 9 yaşındaki Mücahit Çakır, Elazığ depremi için başlatılan yardım kampanyasına destek olmak için, ilçede kurulan pazarda tezgah açarak para topladı.



Kütahya'nın Emet ilçesinde Emet Belediyesi tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde mağdur olanlar için "Acınız Acımızdır "sloganıyla bir yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında belediyece kurulan bağış masasında vatandaşların kullanılmamış battaniye ve elektrikli ısıtıcı bağışları kabul edildi. İlçede yaşayan Gazi Emet İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Mücahit Çakır ise kampanyaya destek vermek için farklı bir yol uyguladı. Bugün ilçede kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan ve elindeki pankartla destek isteyen Çakır, cam kavanozunda yardımları topladı.



Daha sonra Emet Belediyesine gelen Mücahit Çakır, görevlilerle birlikte paraları saydı. Topladığı yardımları depremzedelere bağışlamak isteyen küçük Mücahit'e belediye personeli yardımcı oldu. Küçük Mücahit ile bankaya giden görevliler AFAD'ın hesabına Mücahit Çakır'ın topladığı yardımları birlikte yatırdı. Banka müdür ve personeli de Mücahit'in kampanyasına destek vererek, parayı hesaba geçti.



Depreme çok üzüldüğünü ve Elazığ'da dışarıda kalan çocuklar için yardım etmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Mücahit Çakır, bu amaçla babası ile birlikte ilçe pazarında açtıkları yardım tezgahında para topladıklarını ifade etti. Baba Şerif Çakır, yaptığı açıklama, "Akşam evde Mücahit deprem kampanyası için bir şeyler yapmak istediğini söyledi. Bugün ilçede kurulan pazara bir tezgah açtık. Ben evladımın dayanışma bilincine ulaşması ve nerede olursa olsun, başka insanlar için de bir şeyler yapabileceğini göstermesi adına destek verdim. Allah milletimize bu acıları bir daha yaşatmasın. Destek veren halkımıza teşekkür ediyoruz "dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA