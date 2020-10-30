Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı
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Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı

30.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:52

İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altındaki bir kızın kurtarılma anı kameralara saniye saniye yansıdı. Kızın babasının "Kızım kurban olurum sana" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ev yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşları kurtardığı anların görüntülerine ulaşıldı.

"KIZIM KURBAN OLURUM SANA"

Ekipler zamanla yarışırken, küçük kızın ailesinin korku ve heyecan dolu bekleyişi mutlu sonla bitti. Bu sırada kızın babasının "Kızım kurban olurum sana" şeklindeki sözleri herkesi duygulandırdı.

SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI

Görüntülerde çevredekilerin konuşmaları saniye saniye kameralara yansırken, yan binada kurtarılmayı bekleyen bir anne ve iki çocuğunun olduğu da öğrenildi.

Enkaz altındaki küçük kızın kurtarılma anı kameralara yansıdı! Babasının sözleri herkesi duygulandırdı

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