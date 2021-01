Küçük Irmak, gözyaşlarıyla aradığı kuşu 'Limon'a kavuştu

ADANA'da, 3 aylık muhabbet kuşu 'Limon'un kaybolmasının ardından yemeden içmeden kesilen ve gözyaşlarıyla kuşunu arayan 11 yaşındaki Irmak Kaya, Limon'a kavuştu. 5 gün önce balkonuna geldikten sonra beslemeye başladığı kuşun, televizyonda çıkan haberleri görünce Limon olduğunu anlayan Hüseyin Keskin, Kaya ailesiyle iletişime geçerek, onu Irmak'a teslim etti. Kuşuna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydeden minik Irmak, "Onu ilk gördüğümde 'Bu Limon' dedim. Gözyaşlarım dindi, çok mutluyum" dedi.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Leyla Kaya, kızı Irmak'a pandemi sürecinde bir muhabbet kuşu aldı. 'Limon' adını verdikleri sarı renkli muhabbet kuşuna zaman içinde çok alışan anne- kız, onu ailenin bir bireyi olarak kabul etti. Genelde evdeki kafesinin dışında serbest dolaşan Limon, 9 Ocak'ta evin salonunda bulunduğu sırada bir anda balkonun açık olan kapısından dışarı uçtu. Kısa süre sonra kuşunun yokluğunu fark eden Irmak, annesiyle dakikalarca evin içinde Limon'u aramasına rağmen bulamadı. İlk günden itibaren Limon'u bulmak için sokak sokak gezen anne- kız DHA'ya konuşarak Limon'u bulan ya da gören olursa kendileriyle iletişime geçmesi için çağrıda bulundu. Limon'un kendisi için bir kuştan ziyade bir kardeş olduğunu dile getiren Irmak Kaya, yaşadığı acının tarifsiz olduğunu ve kuşunun kaybolduğu günden beri yemeden içmeden kesildiğini söyledi.

'GÖZYAŞLARINI GÖRÜNCE İÇİMİZ YANDI'Limon'un kaybolduğu tarihten bir gün sonra evinin balkonunda otururken cama bir muhabbet kuşunun çarptığını ve içeri düştüğünü kaydeden muhasebeci Hüseyin Keskin, kuşu alarak ailece beslemeye başladıklarını söyledi. Birkaç gün sonra televizyonda çıkan haberler i gördüğünü, besledikleri kuşun Limon olduğunu anladığını söyleyen Keskin, "Irmak kızımız ağlıyordu. Gözyaşlarını görünce içimiz yandı. Haber deki kuş evimizdeki kuşa çok benziyordu. 'Acaba bu o kuş mu?' diye düşündük. Hemen aileyle irtibat kurduk. Geldiler, baktılar ve çok mutlu oldular. Veteriner kontrolünden sonra Limon olduğu tescillenince onlara teslim ettik. Benim de kızım var. Kız evlat babası olarak duygulandık. Şimdi o çok mutlu" dedi.'GÖRDÜĞÜM AN 'BU LİMON' DEDİM'Muhabbet kuşu Limon'un kaybolduğu andan itibaren tarifsiz bir acı çektiğini kaydeden Irmak Kaya, umudunu bir an olsun yitirmediğini dile getirdi. Hüseyin Keskin'in, annesini aramasının ardından dakikalar içinde onun evine gittiklerini söyleyen Irmak Kaya, "İçeri girdik ve kuşu gördüğüm ilk an 'Bu Limon' dedim. Hemen benim üstüme kondu. Çünkü en çok ben ilgilenmiştim onunla" diye konuştu.

Anne Leyla Kaya ise kızının gözyaşları dindiği için mutlu olduklarını belirterek, yaşadıklarının bir mucize olduğunu söyledi. Kendilerini haberde gördükten sonra birçok kişinin Limon'un bulunması adına iyi dileklerde bulunduğunu kaydeden Kaya, herkese teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK