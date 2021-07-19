'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filminin teaseri yayınlandı
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'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filminin teaseri yayınlandı

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İki yıl önce yaşamını yitiren usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını konu alan "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" filminin tanıtım fragmanı yayınlandı. Filmde Dilber Ay'ı Büşra Pekin canlandırıyor.

Yapımcılığını Aytaç Medya, Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom filmin üstlendiği senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Kamuran Süner 'in kaleme aldığı yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırkavaç'ın görüntü yönetmenliğini Jean Paul Seresin yaptığı "Küçük Dev Kadın Dilber Ay" filmin tanıtım fragmanı yayınlandı.

'Küçük Dev Kadın Dilber Ay'ın kadrosunda; Büşra Pekin, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Doğukan Güngör, Selen Uçer ve Deniz Erdoğan oynuyor.

Filmin müzik direktörlüğünü ise İskender Paydaş yapıyor.

Film, 2021'de vizyona girecek.

'Küçük Dev Kadın Dilber Ay' filminin teaseri yayınlandı

Kaynak: Bültenler

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